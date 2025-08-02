مفاجأة.. التونسي طارق ذياب ينضم إلى قناة جديدة

يستعد المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب لبدء رحلة جديدة في مسيرته الإعلامية المميزة من خلال الانضمام لقنوات "ثمانية"، التي حصلت مؤخرًا على حقوق بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، انطلاقًا من الموسم الجديد.

وكانت قنوات ثمانية أعلنت مؤخرًا امتلاك حقوق بث دوري روشن السعودي وعدد من البطولات السعودية حتى 2031 بعد منافسة شرسة مع قنوات مثل SSC الناقل السابق.

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وكانت قنوات SSC قد امتلكت حقوق بث دوري روشن السعودي بداية من 2022 حتى 2025، كما تم إذاعة المسابقة أيضًا عبر تطبيق شاهد.

ولا تمتلك مجموعة قنوات ثمانية بطولة دوري روشن السعودي فقط، ولكن أيضًا بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي وكذلك دوري يلو الدرجة الأولى.

وسوف يتم إطلاق القنوات الناقلة للبطولات المختلفة يوم 8 أغسطس الجاري، على أن تبدأ ببث السوبر السعودي 2025، الذي سيقام في هونغ كونغ بدءًا من 19 أغسطس.

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ورغم أن قناة "بي إن سبورتس" لم تعلن بشكل رسمي، حتى الآن، رحيل المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب، ولكن تقارير أخيرة كشف عن هذا الأمر.

كما أوضح الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" عن استعداد قنوات "ثمانية" لتغطية مميزة لبطولة السوبر السعودي، حيث انضم إلى محلليها البارزين التونسي طارق ذياب، ليكون إضافة قوية للقنوات الجديدة.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الكروي في السعودية يوم 19 أغسطس الجاري بمواجهة الاتحاد الفائز بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقام في هونغ كونغ.

وتقام في اليوم التالي مواجهة مرتقبة بين الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر أيضًا لتحديد هوية طرفي المباراة النهائية المقررة يوم 23 أغسطس الجاري.

وأشارت قنوات "ثمانية" سابقًا إلى أنه لن يتم تخصيص "ريسيفر" منفصل لاستقبال تردد القنوات التي ستنقل مباريات الكرة السعودية في الموسم المقبل، بل سيكون التردد متاحًا للجميع مجانًا وبجودة عالية.