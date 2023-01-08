استقالة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي من منصبه بعد تذيّل جدول ترتيب الدوري المصري

وقال يحيى الكومي للصحفيين المتواجدين في استاد "المكس" بمدينة الإسكندرية بعد الهزيمة أمام حرس الحدود: "تقدمت باستقالتي من رئاسة النادي الإسماعيلي، بعد الأداء المخيب للآمال".

وأضاف: "كذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة تقدموا باستقالتهم، ومن المنتظر الإعلان عن ذلك بقرار رسمي خلال الساعات القادمة".

ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ18 والأخير برصيد سبع نقاط بعدما اكتفى بفوز واحد في 12 جولة من الدوري المصري.

واستمرت معاناة الإسماعيلي رغم التعاقد مع المدرب أحمد حسام "ميدو" الذي حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات.