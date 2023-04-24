لامين يامال يحتفل مع عائلته باستدعائه لفريق برشلونة الأول (صورة)
احتفل الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال باستدعائه لأول مرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.
ونشر لامال صورة برفقة عائلته، التي احتفلت معه بعدما أصبح أصغر لاعب يتم استدعاؤه للفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني.
ورغم أن لامال لم يشارك إلا أن استدعاءه للفريق الأول يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة للاعب عمره 15عامًا، هو ما دفع الشاب ذا الأصول المغربية للاحتفال برفقة عائلته حسبما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجل المهاجم فيران توريس هدفًا قبل الاستراحة ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر على ضيفه أتليتكو مدريد ثالث الترتيب ليشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويقترب خطوة من لقبه رقم 27 للمسابقة أمس الأحد.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة ويتفوق بفارق 11 نقطة على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل 8 جولات من النهاية.
لامين يامال
وتدرج لامين يامال في الفئات السنية لبرشلونة، حيث يلعب لفريق تحت 19 عامًا، وقد تدرج أيضًا في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا ويلعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.
ويجيد لامين يامال اللعب في الخط الهجومي، وبشكل أكبر على الجهة اليمنى، علمًا بأنه وُلد، في يوليو 2007، أي أنه يبلغ من العمر 15 عامًا.
ويلعب "يامال" بالقدم اليسرى، وهو من أب من المغرب وأم من غينيا الإستوائية.