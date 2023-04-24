لامين يامال يحتفل مع عائلته باستدعائه لفريق برشلونة الأول (صورة)

لامين يامال

وتدرج لامين يامال في الفئات السنية لبرشلونة، حيث يلعب لفريق تحت 19 عامًا، وقد تدرج أيضًا في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا ويلعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

ويجيد لامين يامال اللعب في الخط الهجومي، وبشكل أكبر على الجهة اليمنى، علمًا بأنه وُلد، في يوليو 2007، أي أنه يبلغ من العمر 15 عامًا.

ويلعب "يامال" بالقدم اليسرى، وهو من أب من المغرب وأم من غينيا الإستوائية.