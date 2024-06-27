فنزويلا تهزم المكسيك وتصعد لدور الثمانية بكوبا أمريكا

أحرز سالومون روندون هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود فنزويلا للتأهل إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا، فجر الخميس، بعد فوزها 1-صفر على المكسيك في المجموعة الثانية وهي نتيجة أدت أيضا إلى تأكيد خروج جامايكا من البطولة.

ولم يرتكب روندون أي خطأ أثناء تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 57 بعد أن عرقل جوليان كوينونيس اللاعب المنافس جون أرامبورو داخل منطقة الجزاء وجعل روندون حارس المكسيك جوليو غونزاليس يتحرك في الاتجاه الخاطئ وسدد في زاوية المرمى.

وحصلت المكسيك على ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن حارس مرمى فنزويلا رافائيل رومو نجح في إنقاذ الركلة التي نفذها أوربيلين بينيدا في الدقيقة 87.