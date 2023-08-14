رافينيا يعتذر لجماهير برشلونة بعد طرده أمام خيتافي
حرص البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة، على تقديم الاعتذار لجماهير ناديه بعد طرده أمام خيتافي، في الموجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل السلبي.
وقام رافينيا بضرب جاستون ألفاريز لاعب خيتافي، من دون كرة، ليشهر الحكم سيزار سوتو غرادو، البطاقة الحمراء المباشرة لنجم برشلونة في الدقيقة الـ 42.
وقال رافينيا عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "أود تقديم الاعتذار لزملائي والطاقم الفني والجماهير ومتابعيّ، لقد ارتكبت خطأ وكان من الممكن أن يكلف الفريق أكثر، هذه بالتأكيد ليست البداية التي أريدها، مدرك لهذا وأنا مسؤول عما حدث، تتعلم أن تتحسن مع الأخطاء وهذا ما سأفعله".
وأضاف: "العديد يكرهني الآن، لكن هذا لن يوقفني عن تقديم الأفضل لهذا القميص، أنا برشلوني وسوف أستمر بكوني جزءا منكم، أمل أن أعوض خطئي من أجل هذا الشعار".
وانتقل رافينيا إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، وساهم في تتويج البارسا بلقب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى السوبر المحلي.
يشار إلى أن برشلونة قضى 3 مواسم دون الفوز أمام نظيره خيتافي على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.
وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه حسب المادة 120 من اللائحة، فإن رافينيا سيواجه الإيقاف لمباراتين كحد أدنى، على خلفية الطرد المباشر.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن صفوف برشلونة خلال مباراتي قادش وفياريال على الترتيب، في يومي 20 و27 أغسطس الجاري.