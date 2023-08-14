رافينيا يعتذر لجماهير برشلونة بعد طرده أمام خيتافي

حرص البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة، على تقديم الاعتذار لجماهير ناديه بعد طرده أمام خيتافي، في الموجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقام رافينيا بضرب جاستون ألفاريز لاعب خيتافي، من دون كرة، ليشهر الحكم سيزار سوتو غرادو، البطاقة الحمراء المباشرة لنجم برشلونة في الدقيقة الـ 42.