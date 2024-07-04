أنس جابر وشيانتيك إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

بلغت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" للتنس، بفوزها على الامريكية روبين مونتغمري المصنفة 161 عالميا بنتيجة مجموعتين نظيفتين (6-1 ) و(7 ـ 5) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس في اطار الدور الثاني.

وكانت أنس جابر، التي بلغت المباراة النهائية خلال النسختين الاخيرتين من ويمبلدون دون أن تتوج بأول ألقابها في بطولات غراند سلام، أزاحت في الدور الاول اليابانية مويوكا يوشيجيما المصنفة 70 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-1) يوم الثلاثاء الماضي.

وستواجه اللاعبة التونسية في الدور السادس عشر الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 21 عالميا التي أزاحت الالمانية جول نيميير.

وتطمح النجمة التونسية إلى إحراز أول لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية عبر بطولة ويمبلدون العشبية بعد ان عاندها الحظ في مناسبتين بخسارتها في نهائيي النسختين الاخيرتين عامي 2022 و2023.

وخسرت أنس جابر التي تملك 5 ألقاب في مشوارها الاحترافي ضمن رابطة محترفات التنس، نهائي 2022 أمام الكازاخية الينا ريباكينا ونهائي 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

ومن جهتها، بلغت البولندية إيغا شياتنيك، المصنفة الأولى على العالم الدور الثالث بعدما فازت بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3 على الكرواتية بترا مارتيتش في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس، لتحقق فوزها 21 على التوالي.

وأحرزت شيانتيك خمسة ألقاب في بطولات غراند سلام، لكنها لم تتجاوز أكثر من دور الثمانية على الإطلاق في بطولة ويمبلدون، مما سيكون حافزا لها للتتويج بلقبها السادس في البطولات الكبرى والأول على عشب ويمبلدون، حيث تواجه في الطريق نحو ذلك الكازاخية يوليا بوتينتسوفا المصنفة 35 عالميا.