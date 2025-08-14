يظن البعض أنهم نمور.. هل سخر الاتحاد السعودي من نجم الهلال الجديد؟ (فيديو)

أثار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي جدلاً واسعًا بعد نشره فيديو تقديم لاعبه الجديد أحمد الجليدان، القادم من الفتح، حيث بدا وكأنه يلمّح بسخرية إلى اللقب الذي أطلقه الهلال على مهاجمه الجديد داروين نونيز، المنتقل مؤخرًا من ليفربول الإنجليزي.

وكان الهلال قد قدّم نونيز بلقب "النمر الأزرق" في فيديو خاص، إلا أن هذا الوصف - على ما يبدو - لم يرقِ للاتحاد المعروف بلقب "النمور"، ليرد عبر مقطع تقديم الجليدان بعبارة: "في الغابة يظن البعض أنهم نمور حتى يظهر النمر الحقيقي".

ونشر الحساب أيضاً صورة للجليدان مرفقة بعبارة: "النمر واحد.. وعرينه الاتحاد".

الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، أعلن رسميًا ضم الظهير الأيمن أحمد الجليدان من الفتح، دون الكشف عن مدة العقد، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن اللاعب وقّع لمدة خمس سنوات.

الجليدان، المتخرج من أكاديمية الفتح، تألق مع الفريق الأول في الموسم الماضي، حيث خاض 31 مباراة في الدوري.

وكتب الفتح عبر موقعه الرسمي: "وافقت إدارة الفتح على بيع عقد لاعب الفريق الأول أحمد الجليدان لنادي الاتحاد، وجاءت هذه الموافقة بعد التشاور مع مدرب الفريق".

من جانبه، وجّه الجليدان رسالة شكر لكل من عمل معه خلال مسيرته في الفئات السنية وحتى الفريق الأول، مؤكدًا اعتزازه بالسنوات التي قضاها في النادي.

وكان الاتحاد قد أبرم مؤخرًا صفقة أخرى بضم حارس المرمى محمد العبسي من الشباب في انتقال حر.

ويستعد "النمور" للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقررة بين 19 و23 أغسطس الجاري، حيث سيواجه النصر في نصف النهائي بهونغ كونغ، قبل أن يبدأ مشواره في الدفاع عن لقب الدوري أمام الأخدود.