ليوناردو يمكنه المشاركة.. خالد الشنيف يفجر مفاجأة الكلاسيكو السعودي (فيديو)

فجر الإعلامي خالد الشنيف مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والهلال المقررة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحل الهلال ضيفًا على منافسه الأهلي على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأشار الشنيف، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن البعض لا يعرف لوائح وقوانين دوري روشن، موضحًا أن الهلال يحق له إشراك لاعبه البرازيلي ماركوس ليوناردو رغم قيده في القائمة الآسيوية فقط.

وأضاف أن البرازيلي رينان لودي، لو كان متواجدًا مع الهلال، لصار من حقه المشاركة إذا أراد ناديه، رغم عدم قيده محليًا.

وأوضح الشنيف أن الهلال يحق له اختيار أي 8 لاعبين أجانب في قائمته للموسم الحالي حتى يوم 21 سبتمبر الجاري، موعد تسليم القائمة النهائية التي تضم 25 لاعبًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الاستعانة بأي لاعب خارج هذه القائمة.

ويغيب عن الهلال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن للإصابة وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية مشاركة ماركوس ليوناردو في لقاء الأهلي.

وأشار الشنيف إلى أن ماركوس ليوناردو يحق له المشاركة في لقاء الأهلي.