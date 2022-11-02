تعيين "المارشال محمد عبدالله" مدربًا للكويت الكويتي خلفًا للكرواتي رادان غاسانين
أعلن مجلس إدارة نادي الكويت تعيين المدرب الوطني "المارشال محمد عبدالله" لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للكرواتي رادان غاسانين.
وكان نادي الكويت قد فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي رادان غاسانين، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما أبدت إدارة النادي عدم رضاها عن المستوى الفني للفريق في الآونة الأخيرة.
ووجه مجلس الإدارة جزيل شكره وامتنانه لكل ما قدمه للفريق من جهد وعمل.
وقال نادي الكويت في بيان رسمي: "سيقود محمد عبدالله الفريق في المباراتين المقبلتين حتى التوقف الدولي لكأس العالم 2022".
وكان الكويت حامل لقب الدوري الممتاز قد تعرض لسلسة من التعثرات في الآونة الأخيرة بـ3 تعادلات في آخر 3 مباريات في الدوري، فضلاً عن الخسارة أمام السالمية في كأس ولي العهد.
ويتصدر نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي حتى الآن برصيد 15 نقطة، وتنتظر الكويت مباراة السوبر أمام كاظمة في السادس من شهر نوفمبر الجاري.
كما سيلعب الكويت ضد السالمية في ختام منافسات الدور الأول من الدوري، قبل أن تتوقف المسابقات بعدها خلال فترة كأس العالم.