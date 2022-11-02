تعيين "المارشال محمد عبدالله" مدربًا للكويت الكويتي خلفًا للكرواتي رادان غاسانين

أعلن مجلس إدارة نادي الكويت تعيين المدرب الوطني "المارشال محمد عبدالله" لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للكرواتي رادان غاسانين.

وكان نادي الكويت قد فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي رادان غاسانين، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما أبدت إدارة النادي عدم رضاها عن المستوى الفني للفريق في الآونة الأخيرة.

ووجه مجلس الإدارة جزيل شكره وامتنانه لكل ما قدمه للفريق من جهد وعمل.

وقال نادي الكويت في بيان رسمي: "سيقود محمد عبدالله الفريق في المباراتين المقبلتين حتى التوقف الدولي لكأس العالم 2022".