أصبح أحد الأبطال السابقين في WWE خارج حسابات المنافسة بسبب عملية جراحية خضع لها بعد حادث غريب تعرض له في مباراة بفرنسا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ميل"، والتي تحدثت عن أن هذا البطل ربما يكون قد خاض بالفعل آخر مبارياته رفقة الـ WWE، حيث ذكرت أن موقفه التعاقدي مع الشركة غير واضح بعد.

وكان ذلك البطل هو بوبي لاشلي، الذي كان يلعب للمرة الثانية تحت مظلة الـ WWE بداية من عام 2018 حيث عاد للظهور في الليلة التالية لعرض "راسلمينيا 34" في نيو أورلينز.

اتسمت فترة لاشلي الثانية مع WWE بنجاحات أكبر من فترته الأولى، حيث حقق بطولتي WWE خلالها.

واشترت فترته الأولى مع WWE بتمثيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في "مواجهة المليارديرات" أمام المصارع أوماغا الذي كان يمثل في ذلك الوقت الرئيس الأسبق للشركة فينس مكمان، والذي خسر شعره داخل حلبة المصارعة بعد خسارة أوماغا للنزال.

وقال لاشلي لصالح "ذا لابوراتوري": "لقد أجريت عملية جراحية، بعد أن وقع خطأ بسيط خلال مباراة في فرنسا، لقد كان حادثا غريبا".

وأضاف: "أخبروني إنني لن أعود قبل ستة أشهر، لكن بعد مجرد ستة أسابيع خلعت الدعامة وأتدرب بالفعل".

وأكمل: "المعالج الطبيعي قال لي إنني لا ينبغي أن أكون قادرًا على فعل ما أفعله في الوقت الحالي، لكنني مختلف عن الجميع، أنا أتدرب الآن وأرفع الأثقال".

لم يوضح لاشلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها أو حالة العقد الخاص به، على الرغم من الجدل الذي أثاره ذلك مؤخرًا.

حيث خرجت أنباء مقلقة بشأن عقده خلال الأسبوع الماضي، وأفاد موقع "فايتفول" بأنه: "لا توجد خطط إبداعية له في الشركة للمضي قدمًا في العلاقة التعاقدية".

بدون أي سياق، نشر المنافس السابق بيج إي صورة لـ لاشلي على منصة "X" مصحوبة بتعليق "وحش، نموذج، محترف، رجل نبيل".

وقد تم تفسير الرسالة على أنها تكريم لرجل قد لا يعمل معه مرة أخرى، في ظل العلاقة التي ظلت متوترة بين الثنائي في الحلبة لسنوات.