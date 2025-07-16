عبد الحميد معالي.. الزمالك يخطف أبرز موهبة في المغرب

نجح نادي الزمالك في خطف الموهبة المغربية الشابة عبد الحميد معالي، جناح فريق اتحاد طنجة، بعد مفاوضات مكثفة أسفرت عن تعاقد النادي الأبيض مع اللاعب لمدة خمسة مواسم بدءًا من الموسم المقبل.

أخبار ذات علاقة نجم الزمالك يغادر "جروب اللاعبين" على واتساب

وكان الزمالك قد عزز صفوفه بعدة تعاقدات هي مهدي سليمان (حارس مرمى الاتحاد السكندري سابقًا) لموسمين، والأنجولي شيكو بانزا (قادمًا من إستريلا دا أمادورا البرتغالي) لأربعة مواسم، بالإضافة إلى التعاقد مع عمرو ناصر وأحمد شريف (من نادي فاركو) لمدة خمسة مواسم لكل منهما.

ويواصل الزمالك سياسة تعزيز صفوفه بالمواهب الواعدة، في خطوة تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا خلال الفترة المقبلة.

أخبار ذات علاقة قرار مورينيو "يفجر" صراعا ناريا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

التعاقد مع أبرز مواهب المغرب

وحسب مصادر داخل الزمالك، الزمالك حسم التعاقد مع عبد الحميد معالي في صفقة بلغت قيمتها 500 ألف دولار.

وسيلتحق معالي بقائمة الفريق تحت السن، لأنه لم يتجاوز بعد الـ19 عامًا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في القريب العاجل، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة فور اجتيازه الاختبارات بنجاح.

أخبار ذات علاقة فيريرا يمنح الزمالك "جوهرة جديدة"

ومن المتوقع أن يصل معالي إلى العاصمة المصرية خلال الساعات المقبلة لاستكمال إجراءات التعاقد وبدء مشواره مع الفريق.