إصابة قوية ودماء تنزف من الحكم.. إيقاف مباراة الإفريقي والبنزرتي بالدوري التونسي

شهدت مباراة النادي البنزرتي والنادي الإفريقي في الدوري التونسي للمحترفين اليوم الأربعاء حادثة صادمة وخطيرة ما أدى إلى إيقافها في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني بعد وقت قصير من تسجيل النادي الإفريقي للهدف الأول.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعةللدوري التونسي التي تصدرتها قمة البنزرتي والإفريقي ولكن المبارة لم تشهد نهاية طبيعية بعدما أعلن الحكم أمير لوصيف عن إيقافها بسبب الاعتداء بحجارة على الحكم المساعد مروان سعد.

وبعد نهاية طبيعية للشوط الأول دون أهداف، نجح فراس شواط مهاجم الإفريقي في منح الأسبقية لفريقه بضربة رأسية سكنت شباك حارس البنزرتي في الدقيقة 50 من المباراة.

وفي أول استئناف للعب بعد الهدف، قذف أحد المشجعين من على مدرجات ملعب "15 أكتوبر" في بنزرت، الحكم المساعد مروان سعد بجسم صلب قالت بعض المصادر إنه حجر، ليسقط الأخير أرضا فيما كانت الدماء تنزف من رأسه بغزارة.

وتوجه الحكم المساعد والحكم الرابع نحو دائرة منتصف الملعب قبل أن يتم إسعافه بوضع ضمادة على رأسه لوقف نزيف الدماء التي كانت تسيل على وجهه.

وبعد لحظات أعلن الحكم أمير لوصيف إيقاف المباراة رسميا والإعلان عن نهايتها في الدقيقة 51 على نتيجة (1 ـ 0) للنادي الإفريقي.

ويشار إلى أن السلطات التونسية واتحاد الكرة والجهات الأمنية تفرض منذ سنوات قيودا على الحضور الجماهيري داخل ملاعب كرة القدم والفضاءات الرياضية بشكل عام وذلك بالاقتصار على حضور جماهير الفريق المستضيف مع حضور لا يتجاوز 50 % من طاقة استيعاب المدرجات.

وينتظر أن يجتمع اتحاد الكرة التونسي غدا الخميس على أقصى تقدير للنظر في ملابسات الاعتداء على الحكم المساعد مروان سعد في مباراة النادي البنزرتي والنادي الإفريقي واتخاذ القرارات بشأن الحادثة.

وقالت بعض المصادر إن رابطة الدوري التونسي لكرة القدم ستعتمد فوز الإفريقي (2 ـ 0) جزائيا مع فرض عدة عقوبات على البنزرتي بما في ذلك خوضه المباريات الثلاث المقبلة خارج قواعه.