كريستيانو رونالدو يحتضن الطفل السوري الذي كان يحلم بمقابلته (فيديو)

احتضن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، الطفل السوري (ربيع) الذي حقق حلمه بمقابلته، وذلك بعد أن أعلن عنها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده.

وكان الطفل السوري (ربيع)، قد طلب مقابلة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على هامش لقاء بين الأطفال المنكوبين بسبب الزلزال المدمر، وسرعان ما انتشر هذه المقطع في وسائل التواصل، حتى أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تلبية رغبة الطفل.