كريستيانو رونالدو يحتضن الطفل السوري الذي كان يحلم بمقابلته (فيديو)
احتضن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، الطفل السوري (ربيع) الذي حقق حلمه بمقابلته، وذلك بعد أن أعلن عنها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده.
وكان الطفل السوري (ربيع)، قد طلب مقابلة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على هامش لقاء بين الأطفال المنكوبين بسبب الزلزال المدمر، وسرعان ما انتشر هذه المقطع في وسائل التواصل، حتى أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تلبية رغبة الطفل.
وقبل لقاء الباطن في مسابقة الدوري السعودي حقق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي حلم الطفل ربيع وقابله واحتضنه.
ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو للطفل السوري خلال زيارته لنادي النصر ولقائه الأول مع كريستيانو رونالدو وكتب فوق الفيديو: "فرحتك فرحة لي … حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير كريستيانو".
وقال الطفل السوري خلال مقطع الفيديو المنشور: “اليوم حققت حلمي بمقابلة كريستيانو رونالدو، وأتمنى أن ألعب مثله وأتدرب في النصر السعودي، ويا رب النصر يفوز دائماً".
كما قلّد الطفل السوري، احتفال كريستيانو رونالدو "Si".
ويلعب النصر ضد ضيفه الباطن على ملعب مرسول، اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، وحقق 13 فوزًا وتعادل 4 مرات وتلقى خسارة وحيدة.
وسجل النصر 39 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري حتى الآن، وتلقى 9 أهداف وهو ثاني أقوى دفاع.
ويحتل الباطن المركز السادس عشر والأخير برصيد 6 نقاط، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا وتعادل 3 مرات وتلقى 14 خسارة.
وسجل الباطن 12 هدفًا وهو صاحب أضعف هجوم بالدوري، وتلقى 44 هدفًا وهو أيضًا صاحب أضعف دفاع.