ألتراس باريس سان جيرمان يوقظ لاعبي برشلونة فجرا (فيديو)
يعد ذلك التصرف ضمن سلسلة الاستقبال العدائي
قامت مجموعة من ألتراس باريس سان جيرمان بتصرف غريب للغاية تجاه لاعبي نادي برشلونة الإسباني المتواجدين في باريس.
ويحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، قبل أن تقام مباراة العودة، الثلاثاء القادم، في ملعب المونتجويك معقل برشلونة حاليًّا.
وقررت مجموعة ألتراس باريس سان جيرمان إيقاظ لاعبي برشلونة فجر اليوم الأربعاء، حيث اقتربوا من الفندق الذي تقيم فيه البعثة وأطلقوا الألعاب النارية بكثافة.
ويعد ذلك التصرف ضمن سلسلة الاستقبال العدائي لمجموعات ألتراس باريس سان جيرمان لنادي برشلونة في العاصمة الفرنسية باريس.
وقبل أيام، أصدرت رابطة باريس سان جيرمان بيانا أهانت خلاله النادي الإسباني، ووصفته بالمدعوم من التحكيم.