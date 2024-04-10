ألتراس باريس سان جيرمان يوقظ لاعبي برشلونة فجرا (فيديو)

قامت مجموعة من ألتراس باريس سان جيرمان بتصرف غريب للغاية تجاه لاعبي نادي برشلونة الإسباني المتواجدين في باريس.

ويحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، قبل أن تقام مباراة العودة، الثلاثاء القادم، في ملعب المونتجويك معقل برشلونة حاليًّا.