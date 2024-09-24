رعب في ريال مدريد بسبب مبابي

أثار كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، مخاوف جماهيره بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وغادر مبابي المباراة قبل نهايتها بحوالي 10 دقائق من عمر اللقاء، وهو الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول سبب استبدال اللاعب، خاصة أن مبابي تحدث مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند تغييره.

وكشف الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس" عن معاناة مبابي من إصابة خلال مباراة ألافيس، وهو ما استدعى المدرب أنشيلوتي لتبديله.

وأشار سانشيز إلى أن مبابي يعاني بعض الآلام في فخذه الأيسر، وهو ما أدى إلى تبديله.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على جاهزيته مع إمكانية إراحته من التدريبات لمدة يوم.

وكشفت تقارير صحفية عن احتمالية غياب مبابي عن المباراة القادمة ضد أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة.

وأشارت شبكة ONDA CERO إلى أن مبابي يشكو إصابة ليست طفيفة وسيتضح موقفه خلال الـ48 ساعة القادمة.

وسجل مبابي الهدف الثاني في انتصار ريال مدريد على ألافيس بعدما هز الشباك في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ورفع مبابي رصيده إلى 5 أهداف محتلاً وصافة ترتيب هدافي الإسباني بالتساوي مع رافينيا نجم برشلونة خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني بفارق هدف وحيد.

ويخوض ريال مدريد مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، مساء الأحد المقبل، في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.