خسره الأهلي والزمالك.. أسد الحملاوي يتألق بهاتريك أوروبي تاريخي (فيديو)

خطف المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي الأضواء في سهرة الخميس ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لمسابقة دوري المؤتمر الأوربي بقيادته ناديه يونيفرسيتاتا كرايوفا الروماني لفوز عريض على ساراييفو البوسني (4 ـ0).

وأحرز الحملاوي هاتريك رائعا في شباك ساراييفو ليقود كرايوفا للتأهل للدور المقبل بعد أن كان خسر ذهابا بفارق ضئيل (2 ـ 1).

وارتبط اسم أسد الحملاوي طوال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالانتقال إلى الأهلي المصري وبدرجة أقل الزمالك الذي تابعه لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حسم وجهته بالانتقال إلى نادي كرايوفا ليبدأ مشواره بالمشاركة في دوري المؤتمر، ثالث المسابقات الأوروبية.

وكان الحملاوي مرشحا ليحل محل مواطنه وسام أبو علي في النادي الأهلي خلال الميركاتو الجاري وزادت فرضيات انتقاله للفريق بعد أن تمرد على ناديه البولندي وغادر المعسكر معلنا الرحيل.

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وفي 8 يوليو 2025، أعلن نادى كرايوفا الرومانى تعاقده رسميًا مع الفلسطيني أسد الحملاوى، مهاجم فروتوسواف البولندي.

وتألق النجم الفلسطيني مساء الخميس بشكل مذهل في مباراة الإياب في رومانيا عندما نال الإعجاب بفضل ثلاثة أهداف في الدقائق 51 و79 و83 فيما أحرز زميله شيكالديو أحد الأهداف الأربعة.

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وخاض أسد الحملاوي الذي وقع مع كرايوفا عقدا لمدة 3 سنوات، حتى الآن 4 مباريات مع فريقه الجديد، وأحرز الأسبوع الماضي ثنائية في الدوري الروماني ضد كلوج وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ورفع النجم الدولي الفلسطيني رصيده من الأهداف إلى 5 في 4 مباريات فقط، وهو ما يؤكد أنه صفقة هامة للفريق الروماني، وأن الأهلي والزمالك خسرا نجما كان بإمكانه إفادة أحد الفريقين في حال لم يختر وجهة الدوري الروماني.