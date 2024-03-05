إلغاء كأس هوبمان للتنس بسبب الأولمبياد

قال الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الثلاثاء، إنه قرر إلغاء كأس هوبمان المقررة العام الحالي لتضارب موعدها مع الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة باريس.

وكان من المقرر أن تقام الكأس الخاصة بالفرق المختلطة في نيس مجددا بعد استضافتها الناجحة للبطولة العام الماضي، حين فازت كرواتيا على سويسرا في النهائي.