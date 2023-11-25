بوكيتينو يدعو لدور أكبر لمدربي الدوري الإنجليزي في صياغة لوائح التحكيم

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن يشاركوا بشكل أكبر في صياغة لوائح التحكيم بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل هذا الموسم خاصة فيما يتعلق بنظام حكم الفيديو المساعد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ألحق تشيلسي الهزيمة بتوتنهام هوتسبير 4/1 في مباراة فوضوية ومثيرة للجدل لينهي بدايته الخالية من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

وشهدت قمة لندن عدم احتساب 5 أهداف وعددًا لا يحصى من مراجعات نظام حكم الفيديو المساعد واحتساب 21 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع علاوة على متاعب ومشكلات على أرض الملعب.