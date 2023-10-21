راموس يشتبك مع روديغر في مباراة ريال مدريد وإشبيلية (فيديو)

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث ألغى الحكم هدفا لصالح ريال مدريد بداعي التسلل.

وتعاقد إشبيلية مع راموس في صفقة انتقال حر ولمدة موسم واحد، ليعود إلى النادي الإسباني بعد 18 عاما من رحيله.

وأصبح راموس لاعبا حرا بعد رحيله في الصيف عن باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مشاركته في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهما ستة أهداف.

وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، قبل مواجهته أمام ضيفه ريال مدريد المتصدر.