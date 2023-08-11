من هو بونجي الذي يتساوى مع ميسي في ترتيب هدافي كأس الدوريات؟
وجد النجم الأرجنتيني منافسة مبكرة على لقب هداف كأس الدوريات التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.
وبدأ ميسي مشاركاته مع إنتر ميامي باللعب في كأس الدوريات، ولم يشارك بعد في الدوري الأمريكي.
واستهل ميسي أول مشاركة له خارج أوروبا بشكل مميز، حيث سجل النجم الأرجنتيني 7 أهداف وصنع هدفًا في 4 مباريات مع إنتر ميامي، حيث وصل الفريق لربع النهائي وسيلعب مع شارلوت.
من هو بونغوكوهلي هلونغواني "بونجي"؟
ويتصدر ميسي ترتيب هدافي كأس الدوريات بأهدافه السبعة، لكنه ليس وحيدًا في الصدارة.
وسجل الجنوب أفريقي بونغوكوهلي هلونغواني "بونجي" لاعب مينيسوتا يونايتد 7 أهداف أيضًا وصنع هدفًا، تمامًا مثل ميسي.
وسجل بونجي هدفين على كل من بويبلا وشيكاغو فاير وكولومبوس كرو، وسجل هدفًا على تولوكا، كما صنع هدفًا أمام بويبلا.
وانتقل بونجي من ماريتزبورغ يونايتد الجنوب أفريقي إلى مينيسوتا يونايتد في يناير 2022 مقابل أقل من 500 ألف يورو ويرتبط بعقد مع النادي الأمريكي حتى ديسمبر 2024، مع خيار لدى النادي بالتمديد لعام آخر.
ويبلغ بونجي من العمر 23 عامًا، ويلعب على الجناح الأيمن، وبدرجة أقل في قبل الهجوم وعلى الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليمنى.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بونجي سجل 17 هدفًا وصنع 8 في 61 مباراة مع مينيسوتا يونايتد، وسبق أن سجل 7 أهداف وصنع 6 في 57 مباراة مع ماريتزبورغ يونايتد.
كما سجل بونجي 4 أهداف في 15 مباراة مع منتخب جنوب أفريقيا.
وسيلعب مينيسوتا يونايتد في ربع نهائي كأس الدوريات مع ناشفيل.