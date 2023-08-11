من هو بونجي الذي يتساوى مع ميسي في ترتيب هدافي كأس الدوريات؟

وانتقل بونجي من ماريتزبورغ يونايتد الجنوب أفريقي إلى مينيسوتا يونايتد في يناير 2022 مقابل أقل من 500 ألف يورو ويرتبط بعقد مع النادي الأمريكي حتى ديسمبر 2024، مع خيار لدى النادي بالتمديد لعام آخر.

ويبلغ بونجي من العمر 23 عامًا، ويلعب على الجناح الأيمن، وبدرجة أقل في قبل الهجوم وعلى الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليمنى.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بونجي سجل 17 هدفًا وصنع 8 في 61 مباراة مع مينيسوتا يونايتد، وسبق أن سجل 7 أهداف وصنع 6 في 57 مباراة مع ماريتزبورغ يونايتد.

كما سجل بونجي 4 أهداف في 15 مباراة مع منتخب جنوب أفريقيا.

وسيلعب مينيسوتا يونايتد في ربع نهائي كأس الدوريات مع ناشفيل.