سخرت جماهير نادي برشلونة من تعادل المنافس التقليدي ريال مدريد مع مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد مشواره في الليغا بالتعادل خارج دياره مع مايوركا بعدما فرط في تقدمه بهدف رودريغو، واستقبل هدفًا سجله اللاعب فيدات موريكي في مواجهة شهدت طرد اللاعب فيرلاند ميندي ظهير أيسر ريال مدريد.

وفاز برشلونة خارج ملعبه في الجولة ذاتها على حساب فالنسيا بنتيجة 2-1 بثنائية حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي بعدما تقدم هوغو دورو للخفافيش.

وتفاعل الصحفي جيرارد روميرو مع تعادل ريال مدريد بمقطع فيديو ساخر تداوله مشجعو برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلى مشجعو الفريق الكتالوني بتعليقات ساخرة من سقوط ريال مدريد في فخ التعادل خلال أول مباراة رسمية بالدوري الإسباني تشهد مشاركة الوافد الجديد كيليان مبابي.

وقال أحد مشجعي برشلونة "سيبكي جمهور ريال مدريد؛ لأن مايوركا أوقف الحافلة أمامهم، ولكنهم يفتخرون بذلك عندما يفعلون الأمر نفسه أمامنا".

ونشر مشجع آخر جدول ترتيب الليغا معلقًا "أين ريال مدريد؟" إشارة إلى ابتعاده في جدول الترتيب بعد تعادل الفريق.