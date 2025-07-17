عرض إيطالي مفاجئ لكريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضا مفاجئا من أحد أندية الدوري الإيطالي رغم تجديد عقده مؤخرا مع النصر السعودي حتى عام 2027.

ولعب رونالدو سابقا في الدوري الإيطالي بقمص يوفنتوس على مدار 3 سنوات ما بين عامي 2018 و2021 عند رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

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ووفقا لما رصده موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن هناك اهتماما من إدارة فريق كومو، الصاعد قبل عام للدوري الإيطالي، بضم كريستيانو رونالدو في صيف 2025.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي أبدى طموحًا كبيرًا هذا الصيف، بعد أن ضخ استثمارات تجاوزت 110 ملايين يورو.

وشدد التقرير على أن مالكي نادي كومو يعتقدون أن التعاقد مع لاعب بحجم الأسطورة كريستيانو رونالدو قد يمنح الفريق دفعة قوية على المستويين الفني والتسويقي، ويُعزز طموحه للمنافسة الأوروبية في المواسم المقبلة.

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ويُشرف على تدريب نادي كومو، النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس، ويبدو أن النادي يملك طموحات كبيرة للموسم الجديد. فبعد موسم متواضع، يعمل الفريق على بناء تشكيلة قوية بهدف التأهل إلى البطولات الأوروبية.

ونجح كومو في تقديم موسم أول جيد في الدوري الإيطالي من خلال احتلال المركز العاشر في الترتيب.

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ويملك رونالدو أرقامًا رائعة مع نادي النصر، حيث سجل 93 هدفًا وصنع 19، خلال 105 مباريات رسمية مع "العالمي" في مختلف المسابقات، منذ الانضمام إليه في 2023، قادما من مانشستر يونايتد.

وأنهى رونالدو مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برفقة النصر، في المركز الثالث برصيد 70 نقطة خلف البطل الاتحاد والوصيف الهلال.