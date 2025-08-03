فريق مغمور يحرج كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس

تلقى النصر السعودي هزيمة مباغتة أمام فريق برتغالي مغمور على هامش تحضيرات رفاق النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويخوض النصر معسكراً تدريبياً في البرتغال حالياً بعدما أنهى معسكره السابق في النمسا استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

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ويستعد النصر لافتتاح موسمه بمواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الجاري.

وخسر النصر أمام إستريلا أمادورا البرتغالي بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت خلف أبواب مغلقة، في نتيجة أصابت جماهير الفريق السعودي بحالة من القلق الشديد.

ويرجع سبب مخاوف جماهير النصر لمشاركة الفريق بكامل نجومه، وعلى رأسهم القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس الوافد الجديد والسنغالي ساديو ماني.

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لم يتمكن النصر من هز الشباك، كما تلقى هدفاً جميلاً من جانب آلان جودوي ليمنح أمادورا فوزاً مباغتاً لم يكن في الحسبان بالنسبة للفريق البرتغالي أمام الأسطورة رونالدو.

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ويعد إستريلا أمادورا أحد فرق الدوري البرتغالي وتبلغ قيمته التسويقية 16.1 مليون يورو، فيما يبقى أعلى لاعبيه من الناحية التسويقية هو الروماني يانيس ستويكا بواقع مليوني يورو.