لماذا يستخدم لويس إنريكي الميكروفون في تدريبات باريس سان جيرمان؟ (فيديو)

إنريكي تولى تدريب "البي إس جي" مع بداية هذا الموسم، بعقد يمتد لعامين مقبلين.

وظهر إنريكي في تدريبات باريس وهو يعلق ميكروفونا في رقبته ويتحدث للاعبين من خلاله، ويعطي لهم التعليمات أيضًا من خلاله.

وبسؤاله عن السبب قال إنريكي: "أنا لا أتحدث الفرنسية.. والميكروفون المعلق في رقبتي يقوم بترجمة كلامي الذي أنطقه باللغة الإسبانية، ليصل إلى اللاعبين مسموعًا باللغة الفرنسية".

وأضاف: "هذا الميكروفون مصمم خصيصا لترجمة الكلام على الفور، كي لا يتعطل اللاعبون أثناء التدريب بسبب عامل اللغة".