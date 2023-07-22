لماذا يستخدم لويس إنريكي الميكروفون في تدريبات باريس سان جيرمان؟ (فيديو)
كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سبب استخدامه للميكروفون في تدريبات فريقه الجديد.
إنريكي تولى تدريب "البي إس جي" مع بداية هذا الموسم، بعقد يمتد لعامين مقبلين.
وظهر إنريكي في تدريبات باريس وهو يعلق ميكروفونا في رقبته ويتحدث للاعبين من خلاله، ويعطي لهم التعليمات أيضًا من خلاله.
وبسؤاله عن السبب قال إنريكي: "أنا لا أتحدث الفرنسية.. والميكروفون المعلق في رقبتي يقوم بترجمة كلامي الذي أنطقه باللغة الإسبانية، ليصل إلى اللاعبين مسموعًا باللغة الفرنسية".
وأضاف: "هذا الميكروفون مصمم خصيصا لترجمة الكلام على الفور، كي لا يتعطل اللاعبون أثناء التدريب بسبب عامل اللغة".
وخاض إنريكي أولى مبارياته الودية مع باريس أمام لوهافر، اليوم الجمعة، وفاز فريق العاصمة الفرنسية بثنائية نظيفة.
افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل لباريس في الدقيقة 53، ثم سجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 90.
ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان في وديته الثانية النصر السعودي، يوم 25 يوليو الجاري.
سان جيرمان تعاقد هذا الصيف مع كل من مانويل أوجارتي ولي كانج-إن وميلان شكرينيار وماركو أسينسيو، وأخيرًا لوكا هرنانديز.