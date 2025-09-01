رسميا.. العراقي علي الحمادي يرحل عن إيبسويتش تاون

رحل اللاعب العراقي علي الحمادي رسميًا مساء الاثنين عن صفوف فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وعاد الحمادي إلى إيبسويتش تاون بعد رحلة إعارة استمرت لمدة 6 أشهر مع ستوك سيتي الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة في طريقة للدوري السعودي.. علي جاسم يترك معسكر منتخب العراق الأولمبي

وقرر إيبسويتش تاون إعارة الحمادي لمدة موسم إلى صفوف لوتون تاون الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويستمر عقد الحمادي مع إيبسويتش تاون حتى صيف 2028 ولكن عقد إعارته إلى لوتون تاون يشمل بنداً يسمح له بالرحيل نهائياً عقب إعارته.

أخبار ذات علاقة من هو يوسف نصراوي موهبة بايرن ميونخ المرشح لقيادة منتخب العراق أمام السعودية؟

ولم يخض اللاعب العراقي صاحب الـ23 عاماً غير مباراتين مع فريقه خلال الموسم الحالي قبل رحيله إلى لوتون تاون.

وخاض الحمادي عدة تجارب في إنجلترا مثل ويمبلدون وستوك سيتي وويكمبي وسوانزي سيتي، كما لعب مع إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة بعد تصريح درجال الناري.. 5 أشياء يراهن عليها منتخب العراق للتفوق على السعودية

ويعول المنتخب العراقي على جهود الحمادي في قيادة هجومه قبل منافسات ملحق تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

ولعب الحمادي 14 مباراة دولية مع منتخب أسود الرافدين وسجل 5 أهداف ويشارك أساسياً في قيادة هجوم العراق.

ويلعب المنتخب العراقي ضد السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 الذي يقام في شهر أكتوبر المقبل.