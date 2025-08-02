ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السعودي وبورتمونينسي البرتغالي الودية

تلقى فريق الاتحاد السعودي الهزيمة أمام منافسه بورتمونينسي البرتغالي بنتيجة 1-2، مساء السبت، تحضيراً لخوض منافسات الموسم المقبل.

ويستهل الاتحاد موسمه الجديد بمواجهة مرتقبة ضد النصر يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في دولة هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة رد رسمي من الاتحاد السعودي حول التفاوض مع فينيسيوس

وتلقى الاتحاد الهزيمة الرابعة في سلسلة مبارياته الودية قبل بداية الموسم الجديد، بعدما خسر أمام فنربخشة التركي برباعية دون رد، كما خسر أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي بنتيجة 1-3.

وخسر الاتحاد أيضاً أمام فولهام الإنجليزي بنتيجة 2-4 قبل الخسارة مجدداً أمام بورتمونينسي البرتغالي.

أخبار ذات علاقة دعم كبير وصل للنادي.. الاتحاد السعودي يتلقى أخبارا سارة للغاية

وفيما يلي ملخص لأبرز أحداث مباراة الاتحاد ضد بورتمونينسي:

تشكيل الاتحاد للمباراة

كأس بطولة arade 2025 التي فاز به بورتمونينسي بعد التغلب على الاتحاد

الدقيقة 1: فرصة أولى للفريق البرتغالي

الدقيقة 9: تدخل قوي من ماثيو لاعب الاتحاد

الدقيقة 10: فرصة خطيرة من بورتمونينسي

الدقيقة 12: فرصة خطيرة من الفريق البرتغالي

الدقيقة 22: محاولة من الفريق البرتغالي مرت بعد استبسال دفاعي

الدقيقة 26: فرصة خطيرة من معاذ فقيهي لاعب الاتحاد

الدقيقة 42: محاولة قريبة للاتحاد

الدقيقة 44: إنقاذ رائع من المرمش حارس الاتحاد

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

أخبار ذات علاقة عرض رسمي من سيلتا فيغو لنجم الاتحاد السعودي

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: فرصة قريبة من الفريق البرتغالي

الدقيقة 51: هدف التقدم للفريق البرتغالي

الدقيقة 60: هدف ثانٍ لصالح بورتمونينسي

بنزيما في المدرجات

الدقيقة 69: طرد عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد

الدقيقة 90: فرصة خطيرة للاتحاد

الدقيقة 90+2: مروان الصحفي يسجل هدفا للاتحاد

نهاية اللقاء بخسارة الاتحاد بنتيجة 1-2