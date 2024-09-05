تعليق مثير من رئيس الاتحاد السعودي بعد أزمة ملعب الجوهرة (صورة)

خرج لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، بتعليق مثير حول أزمة ملعب "الجوهرة المشعة".

وحسم رئيس الاتحاد الجدل حول استضافة فريقه مباراة الوحدة يوم الـ15 من سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة من عمر الدوري السعودي للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

وكتب مشعبي عبر حسابه بمنصة إكس:" الجوهرة وفي نفس موعدها.. التذاكر الآن.. لا أوصيكم".

وتدور أزمة حول استضافة الاتحاد مباراة الوحدة على ملعب "الجوهرة المشعة" بعدما حدد الاتحاد الآسيوي موعد مباراة الأهلي السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني يوم الـ16 من سبتمبر الجاري في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تقام أيضًا على الملعب نفسه.

ويشترط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استلام الملعب الذي يستضيف أي مباراة قارية قبلها بـ 72 ساعة لإجراء بعض الترتيبات الإعلامية والدعائية وهو ما يتعارض مع استضافة الملعب لمباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي.

وتنص لوائح البطولة القارية على عدم إقامة أي مباريات أو أحداث أو أنشطة خلال الفترة التي تسبق اللقاء بيومين وتلي المباراة بيوم واحد.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباريات عملاقي جدة الاتحاد والأهلي في منافسات دوري روشن للمحترفين.