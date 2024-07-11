التشيكية كريتشيكوفا تهزم ريباكينا وتلتحق بالإيطالية باوليني في نهائي ويمبلدون

تأهلت لاعبة التنس التشيكية باربورا كريتشيكوفا إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية بالفوز بمجموعتين لواحدة (3-6 و6-3 و6-4) على الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الرابعة عالميا اليوم الخميس.

وبدت ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2021، في طريقها لتحقيق فوز سهل بعدما تقدمت 5-1 في المجموعة الأولى بفضل أدائها القوي.

لكن كريتشيكوفا، بطلة فرنسا المفتوحة 2021، بذلت قصارى جهدها وتمكنت من إيجاد الحلول أمام ريباكينا لتكسر إرسالها في الشوط السادس من المجموعة الثانية وتفرض عليها التعادل.

وبعدما مالت الكفة لصالحها، هيمنت اللاعبة التشيكية على المجموعة الثالثة وكسرت إرسال منافستها في الشوط السابع عندما سددت ريباكينا الكرة في الشبكة أثناء محاولة لعب تسديدة ساقطة.

وسبق لريباكينا أن أحرزت لقب بطولة ويمبلدون في نسخة العام 2021 بعدما فازت على التونسية أنس جابر بمجموعتين لواحدة.

وتلعب كريتشيكوفا في النهائي أمام الإيطالية جاسمين باوليني التي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش في مباراة ماراثونية في وقت سابق اليوم على الملعب الرئيسي.

وأصبحت جاسمين باوليني أول إيطالية تصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بتغلبها 2-6 و6-4 و7-6 على الكرواتية دونا فيكيتش اليوم الخميس في أطول مباراة بالدور نصف النهائي لفردي السيدات.

وبدت المباراة مثيرة ومتقلبة على الملعب الرئيسي، إذ بذلت اللاعبتان قصارى جهدهما من أجل مقعد في النهائي لمواجهة باربورا كريتشيكوفا وإيلينا ريباكينا، التي فازت باللقب في 2022.

وخاضت فيكيتش منافسات قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها بينما لم يسبق لباوليني الفوز بمباراة على الملاعب العشبية قبل هذا العام.

وفازت اللاعبة الكرواتية البالغ عمرها 28 عاما بالمجموعة الأولى بسهولة بعدما كسرت إرسال باوليني في الشوط الخامس والسابع بفضل ضرباتها المتنوعة والضربات الساقطة التي لم تجد اللاعبة الإيطالية التعامل معها تحت الشمس الساطعة.

لكن باوليني، بدعم من الجماهير الإيطالية الغفيرة، قدمت أداء أكثر شراسة في المجموعة الثانية وتقدمت على الشبكة أكثر لتضع فيكيتش تحت الضغط وتمكنت من الفوز بالمجموعة الثانية.

وحافظت باوليني على شوط إرسالها الذي دام لنحو عشر دقائق وانتهى بفيكيتش باكية على مقعدها في الاستراحة.

وبدت باوليني (28 عاما) مفعمة بالطاقة كما كانت ففي بداية المباراة. وفازت في الشوط الفاصل لتحسم المباراة التي دامت ساعتين و51 دقيقة، وركضت خلالها اللاعبتان لأكثر من 3.5 كيلومتر، لتتأهل إلى النهائي الثاني على التوالي في البطولات الأربع الكبرى بعد فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

وحطمت المباراة الرقم القياسي لأطول لقاء في قبل نهائي فردي السيدات بالبطولة والذي سجلته مواجهة سيرينا وليامز وإيلينا ديمينتيفا والتي امتدت لساعتين و50 دقيقة في 2009.