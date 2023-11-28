NBA.. كيونتي جورج يقود جاز للفوز على بليكانز
سجل الصاعد كيونتي جورج 19 نقطة وأحرز رمية ثلاثية مهمة ليقود يوتا جاز للفوز 114-112 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المباراة التي أقيمت الليلة الماضية.
وخاض يوتا المباراة الثانية على التوالي دون هدافه لوري ماركانين الذي يعاني إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى، لكن الفريق اعتمد على الهجوم المتوازن ليتغلب على ضيفه بليكانز للمرة الثانية في ثلاثة أيام.
وسجل سبعة لاعبين من جاز رقمين مزدوجين بينهم جوردان كلارسون الذي أحرز 16 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة لزملائه.
وسجل كل من ووكر كيسلر وسيموني فونتيكيو 14 نقطة لكل منهما وكذلك جون كولينز وأوتشاي أجباجي 12 نقطة لكل منهما، بينما أنهى كولين سيكستون المباراة برصيد 11 نقطة.
وكان زيون وليامسون أفضل مسجلي بليكانز برصيد 26 نقطة وسبع تمريرات حاسمة لزملائه وذلك بعد غيابه عن خسارة فريقه 105-100 أمام جاز يوم السبت الماضي.
وفي باقي المباريات التي أقيمت الليلة الماضية، تغلب بورتلاند تريل بليزرز على مضيفه إنديانا بيسرز 114-110، وسحق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ضيفه لوس أنجليس ليكرز 138-94.
وخسر ديترويت بيستونز على أرضه 126-107 أمام واشنطن ويزاردز، وكذلك خسر لوس أنجليس كليبرز على أرضه 113-104 أمام دنفر ناغتس.