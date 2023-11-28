NBA.. كيونتي جورج يقود جاز للفوز على بليكانز

سجل الصاعد كيونتي جورج 19 نقطة وأحرز رمية ثلاثية مهمة ليقود يوتا جاز للفوز 114-112 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المباراة التي أقيمت الليلة الماضية.

وخاض يوتا المباراة الثانية على التوالي دون هدافه لوري ماركانين الذي يعاني إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى، لكن الفريق اعتمد على الهجوم المتوازن ليتغلب على ضيفه بليكانز للمرة الثانية في ثلاثة أيام.