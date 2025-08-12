فور وصوله إلى أمريكا.. الكوري سون يزلزل عرش ميسي

يبدو أن تأثير الكوري سون هيونغ-مين، المنضم حديثاً لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي، سيكون طاغياً على نجومية الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، خاصة فيما يخص مبيعات القمصان.

وبعد فترة ناجحة مع توتنهام هوتسبير، اتخذ سون هيونغ-مين قرارًا مفاجئًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، موقّعًا مع لوس أنجلوس إف سي في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون دولار، ليصبح اللاعب الأيقونة للفريق.

وتشهد لوس أنجلوس بالفعل ما يُعرف بـ"تأثير سون هيونغ-مين"، حيث نفدت قمصانه من الأسواق وارتفعت أسعار تذاكر المباريات على أرض الفريق بشكل كبير، وصول النجم الكوري الجنوبي، أشعل السوق الآسيوية في لوس أنجلوس.

حتى بعد ظهر يوم الاثنين، كان المتجر الإلكتروني الرسمي لنادي لوس أنجلوس قد باع كل مقاسات القميص الأسود والذهبي (الزي الأساسي) الذي يحمل رقم 7 الخاص بسون، وعندما انضم اللاعب إلى لوس أنجلوس في 7 أغسطس، غصّت المتاجر الفعلية للنادي بالجماهير التي حاولت شراء قميصه، وبعد أربعة أيام فقط نفد المخزون أيضًا من المتجر الإلكتروني.

كما أن بعض المتاجر الرسمية بدأت ترفض طلبات الشراء، وتوجّه الزبائن لشراء القمصان من فروع أخرى ثم إحضارها للتخصيص، بإضافة الاسم والرقم، مقابل نحو 37 دولارًا، أما القميص الجاهز باسم اللاعب ورقمه فيُباع بسعر 194.99 دولار.

وصول سون للدوري الأمريكي أعاد إلى الأذهان الحمى الجماهيرية التي أعقبت انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي قبل عامين.

وذكر موقع Front Office Sports الأمريكي، أن مبيعات قمصان سون تحتل المركز الثاني في تاريخ الدوري الأميركي من حيث المبيعات في فترة الظهور الأول، خلف ميسي فقط، وكان النجم الأرجنتيني قد باع 500 ألف قميص في شهره الأول، ومع ذلك، ومع وجود 1.5 مليون آسيوي – بينهم أكثر من 300 ألف كوري – يعيشون في مقاطعة لوس أنجلوس، قد يتمكن سون من تجاوز أرقام ميسي.

أسعار التذاكر

أسعار تذاكر مباريات سون على أرضه تشهد أيضًا قفزة كبيرة، فبحسب منصة SeatGeek، وصلت أسعار المقاعد المميزة لمباراة لوس أنجلوس أمام سان دييغو إف سي في الأول من سبتمبر على ملعب BMO إلى نحو 1500 دولار، في حين أن هذه المقاعد عادة ما تتراوح بين 300 و500 دولار، أي أن الأسعار ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف، حتى أسعار المقاعد العادية، التي تتراوح عادة بين 30 و50 دولارًا، بدأت بالارتفاع. وشهدت ميامي ارتفاعًا مشابهًا في أسعار التذاكر بعد وصول ميسي.

تأثير سون الكبير

رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم جعلت من سون محورًا رئيسيًا للتسويق، فطوال أربعة أيام متتالية بعد توقيعه، تصدّر صورته الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للدوري. كما حقق مقطع فيديو مدته 4 دقائق يظهر خروج سون من الملعب في مباراته الأولى أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على القناة الرسمية للدوري في يوتيوب، بينما حصد فيديو ظهوره الأول مع لوس أنجلوس على قناة النادي 10 ملايين مشاهدة خلال 9 ساعات فقط.

وذكر موقع Football Insider البريطاني أن نادي توتنهام قد يخسر ما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (حوالي 80 مليون دولار) من إيراداته السنوية بعد رحيل سون، الذي كان يسهم في زيادة مبيعات القمصان بنحو 1000 قميص في كل مباراة.