بيتكوفيتش: حراس مرمى الدوري الجزائري هم الأجدر بالمنتخب ولن أنزل للدرجة الثالثة

اعتبر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري أن حراس مرمى أندية الدوري المحلي للمحترفين هم الأجدر حاليا بأن ينضموا للمنتخب وذلك لدى إعلانه عن القائمة الجديدة التي ستخوض مباراتين في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

وأعلن فلاديمير بيتكوفيتش عن دعوة 26 لاعبا كلهم محترفون خارج الجزائر باستثناء حراس المرمى الذين اقتصرت أسماؤهم على 3 حراس ينشطون في الدوري الجزائري للمحترفين.

وضمت القائمة الجديدة لمنتخب محاربي الصحراء 3 حراس مرمى للمرة الأولى من أندية محلية منذ بداية عهد بيتكوفيتش وهم ألكسيس قندوز من مولودية الجزائر، وأسامة بن بوط من إتحاد الجزائر وزكرياء بوحلفاية من نادي شباب قسنطينة.

أخبار ذات علاقة محرز وعوار وبلايلي على رأس قائمة منتخب الجزائر

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي: "حراس مرمى الدوري الجزائري حاليا هم الأفضل والأجدر بالانضمام للمنتخب والمنافسة على مكان ضمن التشكيلة الأساسية".

وتابع: "وجهت الدعوة لثلاثة حراس من كل من اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ونادي شباب قسنطينة، ولكن لا يمكن أن أوجه الدعوة لحارس مرمى ينشط في الدرجة الثالثة في فرنسا"، وذلك في ضوء الجدل حول عدم استدعاء الحارس أنتوني ماندريا الذي يلعب في نادي كون بدوري الدرجة الثالثة (ناسيونال).

وكشف بيتكوفيتش موقفه من إصابة ريان آيت نوري قائلا: " إصابة آيت نوري ليست خطيرة و سيكون جاهزا للعب قريباً"

أما بخصوص إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان فقد أكد أن عدم دعوته يعود إلى كونه لم يتدرب مع الميلان بل ينشط حاليا مع فريق أقل من 23 سنة وقد عانى من مشاكل بدنية خلال هذه التدريبات وفق قول المدرب البوسني.

وتلعب الجزائر ضد بوتسوانا على قواعدها يوم 4 سبتمبر في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة إفريقيا قبل أن تواجه غينيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الثامنة في مباراة تقام في المغرب.

ويحتل رفاق رياض محرز المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات متقدما بثلاث نقاط عن موزمبيق ثاني الترتيب و6 نقاط عن بوتسوانا في المركز الثالث.