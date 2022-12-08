مبابي وكايل ووكر.. سباق مرتقب في مباراة فرنسا وإنجلترا

خلال الصدام المنتظر بين إنجلترا وفرنسا في دور الـ8 بكأس العالم، السبت المقبل، ستكون مواجهة كيليان مبابي وجها لوجه مع كايل ووكر مؤثرة على الأرجح في نتيجة الصراع النهائي؛ لأنها بين أخطر مهاجم وأسرع مدافع في البطولة.

ويعيش مبابي حالة توهج في قطر، وسجل أهدافا رائعة ويلعب بحماس وحرية وسعادة نادرا ما تظهر على المستوى الدولي خاصة في ظل التوتر الذي يخيم أحيانا على اللاعبين في بطولة كبرى.