يسابق نادي الهلال الزمن لتجهيز جميع لاعبيه لافتتاح موسمه الجديد بمواجهة مرتقبة ضد الأهلي، يوم 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويحمل الهلال لقب كأس السوبر السعودي في الموسم الماضي بعد تغلبه على الاتحاد في المباراة النهائية.

وتوج الهلال بالثلاثية المحلية بحصد الدوري وكأس الملك بخلاف كأس السوبر بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

وزف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نجم الهلال أنباء سارة لجماهير فريقه، بعدما نشر صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي بموقع إنستغرام، أثناء خوض تدريباته العلاجية.

وكتب مالكوم:" التعافي.. أشياء عظيمة ستحدث" ليثير تفاءل جماهير فريقه بإمكانية تعافيه من الإصابة واللحاق بمواجهة الأهلي المرتقبة.

وتعرض اللاعب البرازيلي لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الطائي بالدوري السعودي خلال شهر مايو الماضي.

وانضم مالكوم صاحب الـ 27 عامًا إلى الهلال مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي في صفقة تكلفتها ما يقرب من 60 مليون يورو.

وخاض اللاعب البرازيلي 49 مباراة مع الهلال، وسجل 23 هدفًا وصنع 14 هدفًا لزملائه.

ويفتقد الهلال جهود البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ شهر أكتوبر الماضي حين سقط متأثرًا بآلام حادة في ركبته خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.