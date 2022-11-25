رينارد مدرب المنتخب السعودي: الفوز على الأرجنتين لم يغيرنا.. ولا سقف لطموحنا

قال هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي إن الفوز 2-1 على الأرجنتين في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ما هو إلا واحدة من 3 مباريات يتعين على فريقه خوضها في مجموعة صعبة.

وألحق المنتخب السعودي أول هزيمة بنظيره الأرجنتيني خلال 3 سنوات في أكبر نتيجة يحققها منتخب عربي منذ فازت الجزائر على ألمانيا الغربية في 1982.

لكن رينارد قال، اليوم الجمعة، إن الفوز الرائع لم يغير شيئًا في اللاعبين قبل مواجهة بولند، غدًا السبت.

وأكد رينارد خلال مؤتمر صحفي أنه "لم يتغير أي شيء، وما زلنا الأقل تصنيفًا وخبرة في المجموعة، لذا لا شيء يتغير في ذهننا أو على مستوى المرشحين للقب.. نعرف من أين جئنا، ونحتفظ بتواضعنا، فبدونه لن نتمكن من اللعب بصورة جيدة غدًا".

وبصورة مفاجئة، يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط متفوقًا على بولندا، والمكسيك، ولكل منهما نقطة واحدة، بينما تتذيل الأرجنتين الترتيب.

وقال: "لا سقف لطموحنا، ونحب أن نؤمن بقدراتنا، وهذا هو الأهم في الحياة وفي كرة القدم أيضًا".

ورغم ذلك، يفتقد المنتخب السعودي جهود العديد من اللاعبين، بينهم المدافع ياسر الشهراني الذي خضع لجراحة في السعودية بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الوجه والبطن خلال المباراة الأولى، وكذلك القائد سلمان الفرج.

وقال: "إنه قائدنا، سنواجه صعوبة غدًا، إنها خسارة كبيرة، لكن سبق أن حدث هذا بكأس العالم، أمس مع (البرازيلي) نيمار، إنه جزء من كرة القدم".