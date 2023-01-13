برشلونة يتجاوز بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)

ضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد في الكلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه منافسيه ريال بيتيس وتغلب عليه بضربات الترجيح (4/2) بعد التعادل 2/2 في الشوطين الأصليين والإضافيين، اليوم الخميس، في نصف النهائي.

وعلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض كان برشلونة البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من الفرنسي عثمان ديمبلي.