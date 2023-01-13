برشلونة يتجاوز بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)
ضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد في الكلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه منافسيه ريال بيتيس وتغلب عليه بضربات الترجيح (4/2) بعد التعادل 2/2 في الشوطين الأصليين والإضافيين، اليوم الخميس، في نصف النهائي.
وعلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض كان برشلونة البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من الفرنسي عثمان ديمبلي.
وانتهى الشوط الأول من المباراة على تقدم النادي الكتالوني 1/0.
وأشعل ريال بيتيس أجواء المباراة بعدما أدرك له نبيل فقير التعادل في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل جماعي رائع ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
ومنح أنسو فاتي برشلونة التقدم مجددا بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 93.
ورفض ريال بيتيس الاستسلام وسجل له لورينزو مورن هدفا رائعا في الدقيقة 101.
وفشل لاعبو الفريقين في تغيير النتيجة ليتجها إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبرشلونة بنتيجة (4/2).
وسيلعب برشلونة مع ريال مدريد على استاد الملك فهد الدولي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية.
وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة، وحصد فالنسيا اللقب مرة وحيدة، ولم يسبق لريال بيتيس الفوز بكأس السوبر الإسباني.
وبعد مواجهة ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني من المقرر أن يلعب برشلونة مع سبتة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ثم سيلعب مع خيتافي وجيرونا وريال بيتيس في الليغا.