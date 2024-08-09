عززت الولايات المتحدة الأمريكية صدارتها لجدول ترتيب الميداليات في ختام اليوم الخامس عشر من الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بالوصول إلى الميدالية عدد 111 من بينها 33 ذهبية، بينما تواصل الصين تشديد الملاحقة بعدما رفعت رصيدها من الذهب إلى 33 ميدالية هي الأخرى لكنها تملك في المجموع العام 83 ميدالية.

وفي يوم عربي بامتياز أحرزت تونس الميدالية الذهبية الأولى خلال الألعاب الحالية، عن طريق لاعب التايكواندو فراس القطوسي بينما حققت الجزائرية إيمان خليف في الملاكمة النسائية لوزن دون 58 كيلوغراما إنجازا تاريخيا بالفوز بالذهبية.

وقبل يومين على انتهاء الحدث الأولمبي، ابتعدت الولايات المتحدة والصين عن باقي الدول المتنافسة في باريس، بمن فيها أستراليا صاحبة المركز الثالث برصيد 18 ميدالية ذهبية.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم الخامس عشر من الألعاب:

الولايات المتحدة الأمريكية (111 ميدالية –33 ذهبية، 39 فضية، 39 برونزية)

الصين (83 ميدالية – 33 ذهبية،27 فضية، 23 برونزية)

أستراليا (48 ميدالية – 18 ذهبية، 16 فضية، 14 برونزية)

اليابان (37 ميدالية – 16 ذهبية، 8 فضة، 13 برونزية)

بريطانيا (57 ميدالية – 14 ذهبية، 20 فضية، 23 برونزية)

فرنسا (56 ميدالية – 14 ذهبية، 20 فضية، 22 برونزية)

كوريا الجنوبية (28 ميدالية – 13 ذهبية، 8 فضة، 7 برونزية)

هولندا (29 ميدالية – 13 ذهب، 6 فضة، 10 برونزية)

ألمانيا (29 ميدالية – 12 ذهب، 9 فضة، 8 برونزية)

إيطاليا (36 ميدالية – 11 ذهب، 12 فضة، 13 برونزية)