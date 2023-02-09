أول إعلان رسمي عن عرض سعودي يوناني مصري لاستضافة مونديال 2030
كشفت الحكومة اليونانية لأول مرة رسميا عن وجود اتصالات مع السعودية ومصر بشأن التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، التي في حال إقامتها بالفعل ستكون المرة الأولى التي تستضيف البطولة ثلاث دول من ثلاث قارات مختلفة، هي آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وقال ليفتيريس أفجيناكيس نائب وزير الثقافة والرياضة عبر حسابه على تويتر يوم الأربعاء: "مقال صحيفة بوليتيكو حول اتفاق اليونان مع المملكة العربية السعودية بشأن كأس العالم 2030 مليء بالمعلومات غير الدقيقة. الاتصالات جارية بين البلدين ومصر، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة من استكشاف إمكانيات الترشح لاستضافة البطولة".
وكان موقع بوليتيكو للأنباء قد نشر تقريراً يكشف فيه أن السعودية عرضت تمويل بناء ملاعب جديدة في اليونان ومصر مقابل قبول البلدين تقديم ترشيح مشترك للاتحاد الدولي (الفيفا) لاستضافة البطولة.
وقدمت دول الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي، يوم الثلاثاء، عرضا رسميا مشتركا لاستضافة المونديال عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم في أوروغواي.
وهذا أول ترشيح رسمي لاستضافة البطولة، حيث تجمع مسؤولو الدول الأربع في مقر الاتحاد الأرجنتيني بحضور إليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، الذي قال إنه يأمل أن يظهر الاتحاد الدولي (الفيفا) "لفتة نبيلة" تجاه المنطقة والسماح لها بتنظيم البطولة.
وسيتنافس العرض الأمريكي الجنوبي مع إسبانيا والبرتغال اللتين وقعتا اتفاق عرض مشترك بالفعل انضم لهما فيه أوكرانيا، فضلا عن توقعات بعرض بريطاني يضم إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى عرض محتمل من المغرب.
وتقام البطولة المقبلة عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد استضافة قطر مونديال 2022 الذي توجت الأرجنتين بلقبه.