أول إعلان رسمي عن عرض سعودي يوناني مصري لاستضافة مونديال 2030

وقدمت دول الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي، يوم الثلاثاء، عرضا رسميا مشتركا لاستضافة المونديال عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم في أوروغواي.

وهذا أول ترشيح رسمي لاستضافة البطولة، حيث تجمع مسؤولو الدول الأربع في مقر الاتحاد الأرجنتيني بحضور إليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، الذي قال إنه يأمل أن يظهر الاتحاد الدولي (الفيفا) "لفتة نبيلة" تجاه المنطقة والسماح لها بتنظيم البطولة.

وسيتنافس العرض الأمريكي الجنوبي مع إسبانيا والبرتغال اللتين وقعتا اتفاق عرض مشترك بالفعل انضم لهما فيه أوكرانيا، فضلا عن توقعات بعرض بريطاني يضم إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى عرض محتمل من المغرب.

وتقام البطولة المقبلة عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد استضافة قطر مونديال 2022 الذي توجت الأرجنتين بلقبه.