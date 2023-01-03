بعد كريستانو رونالدو.. النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

ونجح النصر فى حسم أولى الصفقات الشتوية بإعلانه التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ بلغ نحو 200 مليون يورو سنويا خلال الموسم الشتوى الجاري.

وكانت ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة النصر ترغب في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع الثلاثي سيرجيو راموس، لاعب نادى باريس سان جيرمان، وسرجيو بوسكيتس، لاعب فريق برشلونة، ونغولو كانتي نجم تشيلسي.