رسميا.. كشف أسماء المرشحين لجوائز The Best

وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل.

وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25 % للصحفيين، 25 % لقادة منتخبات العالم، 25 % لمدربي المنتخبات، 25 % للجماهير.