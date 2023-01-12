رسميا.. كشف أسماء المرشحين لجوائز The Best
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز "The Best".
والمرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب هم ليونيل ميسي وكريم بنزيما وجود بيلينغهام وجوليان ألفاريز وكيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند وأشرف حكيمي وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني ولوكا مودريتش ونيمار ومحمد صلاح.
أما المرشحون لجائزة أفضل مدرب فيتنافس على الجائزة كارلو أنشيلوتي وديدييه ديشامب وبيب غوارديولا ووليد الركراكي وليونيل سكالوني.
ويتنافس على جائزة أفضل حارس في العالم كل من أليسون باكير وياسين بونو وتيبو كورتوا وايدرسون موراييس وإيميليانو مارتينيز.
وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل.
وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25 % للصحفيين، 25 % لقادة منتخبات العالم، 25 % لمدربي المنتخبات، 25 % للجماهير.
وجاءت ترشيحات بقية الجوائز على النحو التالي:
أفضل لاعبة في 2022:
أيتانا بونماتي (برشلونة)، ديبينها (نورث كارولينا كوراج)، جيسي فليمنج (تشيلسي)، أدا هيجربيرج (أولمبيك ليون)، سام كير (تشيلسي)، بيث ميد (آرسنال)، فيفيان ميديما (آرسنال)، أليكس مورجان (سان دييجو ويف)، لينا أوبيردورف (فولفسبورج)، ألكسندرا بوب (فولفسبورج)، أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)، ويندي رينارد (أولمبيك ليون)، كيرا والش (برشلونة) وليا ويليامسون (آرسنال).
جائزة أفضل مدرب كرة قدم للسيدات:
سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)، إيما هايز (تشيلسي)، بيف بريستمان (كندا)، بيا سوندهاج (البرازيل)، مارتينا فوس تيكلينبرج (ألمانيا) وسارينا ويجمان (إنجلترا).
أفضل حارسة مرمى:
كريستين إندلر (أولمبيك ليون) وآن كاترين بيرجر (تشيلسي) وماري إيربس (مانشستر يونايتد) وميرل فرومز (فولفسبورج) وأليسا ناهر (شيكاغو ريد ستارز) وساندرا بانوس (برشلونة).