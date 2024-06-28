محمود علاء ينهي تعاقده مع الزمالك

أنهى محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

واستقر مدافع الزمالك على الرحيل في الوقت الحالي، بالاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء، وبالتراضي بين الطرفين.

وتسلم محمود علاء الاستغناء الخاص به من نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بعد الاتفاق على التنازل عن جزء كبير من مستحقاته.

ونشر محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، صورة تجمعه مع محمود علاء، ونشر رسالة وداعية له، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.