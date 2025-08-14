إنريكي: لا نستحق الفوز على توتنهام.. نحن محظوظون

فاجأ لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، جماهير فريقه بتصريحات مثيرة عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام.

وتوج باريس سان جيرمان بالبطولة بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي احتضنها ملعب "فريولي" بمدينة أوديني الإيطالية، مساء الأربعاء.

أخبار ذات علاقة لعبة إنريكي المفضلة.. كيف قضى سان جيرمان على توتنهام في الوقت القاتل؟

أخبار ذات علاقة مَن رجل ريمونتادا باريس سان جيرمان على توتنهام؟

وكان الفريق الباريسي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، بينما توج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وقال إنريكي في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "من الرائع جدًا الفوز بهذه الكأس وإهداؤها لجماهيرنا، لكنني أعتقد أن توتنهام لعب مباراة كبيرة وكان يستحق الفوز. لقد كانوا أقوى منا وأكثر استعدادا، وكان الموقف صعبا".

وأضاف: "تمكنا من القتال حتى النهاية. لا أعرف إن كان الأمر عادلا، لكننا كنا محظوظين بتسجيل هدفين في آخر 10 دقائق. هذه هي كرة القدم، ونحن سعداء لجماهيرنا، لكن علينا أن نتحسن، وأتوقع المزيد من لاعبي فريقي في المستقبل".

وسيعود باريس سان جيرمان سريعا إلى أجواء المنافسات المحلية، حيث يحل ضيفا على نانت، يوم الأحد المقبل، في افتتاح الدوري الفرنسي.