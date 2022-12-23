رسميا.. أونانا يعتزل اللعب مع الكاميرون بعد خلافه مع المدرب سونغ
أعلن أندريه أونانا اعتزاله اللعب الدولي بعد خروجه من تشكيلة الكاميرون في كأس العالم الشهر الماضي.
وخرج أونانا، البالغ من العمر 26 عامًا، من معسكر الكاميرون بعد خلاف حاد مع المدرب ريغوبرت سونغ، الذي قيل إنه اعترض على أسلوبه في حراسة المرمى.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن سونغ انتقد لاعبه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان أثناء التدريبات لأنه خاطر كثيرًا بقدميه، ما أثار صراخًا بين الثنائي.
وتم استبعاد أونانا بعد ذلك من تشكيلة الكاميرون وأجبر على مغادرة قطر في وقت أبكر مما هو مخطط له، قبل أن يخرج منتخب بلاده من دور المجموعات.
وأعلن أونانا اتخاذه قرارًا بالتنحي تمامًا عن الواجب الدولي، في بيان عبر موقع "تويتر".
وكتب أونانا: "بدأ كل شيء في نجول نكوك، وهي قرية صغيرة نقلت لي عائلتي منذ صغرها القيم التي تحدد هوية الشعب الكاميروني. لقد فهمت أن حب هذا البلد أبدي وأن الالتزام غير قابل للتفاوض".
وأضاف: "أتذكر كيف كنا نشاهد المباريات كعائلة. يمكن فقط للكاميرونيين أن يفهموا ما يعنيه لنا أن نرى مسرحية الأسود التي لا تقهر. هذا عندما بدأت أحلم يومًا ما بارتداء قميص المنتخب الوطني".
وتابع: "والآن، بعد ساعات طويلة من التدريب، ورحلات لا نهاية لها والكثير من المثابرة، يمكنني القول بفخر أنني حققت حلمي العظيم".
وأتم: "لكن كل قصة، مهما كانت جميلة، لها نهايتها. وانتهت قصتي مع المنتخب الكاميروني".
وأضاف أونانا: "اللاعبون يأتون ويذهبون، الأسماء عابرة، لكن الكاميرون تأتي قبل أي شخص أو لاعب. تظل الكاميرون أبدية وكذلك حبي للمنتخب الوطني ولشعبنا الذي دعمنا دائمًا مهما كانت اللحظة صعبة".
وواصل: "سيستمر قلبي الكاميروني في الخفقان وأينما ذهبت سأقاتل دائمًا لرفع علم الكاميرون إلى أعلى مستوى ممكن".
وأردف: "سأستمر في تقديم الدعم كمشجع، مثلما يفعل أكثر من 27 مليون كاميروني في كل مباراة، لا يسعني إلا أن أشكر كل أولئك الذين وثقوا بي وآمنوا بإمكاني إضافة والمساهمة في هذا الفريق".
وخاض أونانا 34 مباراة دولية خلال مسيرته الكروية التي استمرت لست سنوات، وحصل مع الكاميرون على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي.