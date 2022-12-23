رسميا.. أونانا يعتزل اللعب مع الكاميرون بعد خلافه مع المدرب سونغ

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن سونغ انتقد لاعبه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان أثناء التدريبات لأنه خاطر كثيرًا بقدميه، ما أثار صراخًا بين الثنائي.

وتم استبعاد أونانا بعد ذلك من تشكيلة الكاميرون وأجبر على مغادرة قطر في وقت أبكر مما هو مخطط له، قبل أن يخرج منتخب بلاده من دور المجموعات.