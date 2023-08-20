غوارديولا يعلق على لقطة انفعاله على مشجع خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (فيديو)
علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على لقطته المثيرة للجدل خلال مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، التي جمعتهما، مساء أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تم تداول مقطع فيديو يظهر حديث غوارديولا مع أحد المشجعين في المدرجات، حيث ظهر عليه الانفعال بسبب ضغط المباراة، ومحاولات المنافس الباحث عن تسجيل هدف التعديل.
وخاطب بيب مشجعاً شاباً لمانشستر سيتي كان قريباً منه في المدرجات، وأشار له ساخراً بشأن ما إذا كان يريد أخذ مكانه كمدرب على دكة البدلاء، في تصرف أثار ضحك المشجع ومن كان في محيطه، خاصة أن المدرب الإسباني ابتسم في آخر المطاف.
وسجل خوليان ألفاريز هدفا رائعا ليقود مانشستر سيتي للفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في أول مباراة لحامل اللقب بملعبه في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ليكلل أمسية الاحتفال بثلاثية الموسم الماضي في استاد الاتحاد.
وقال غوارديولا عقب المباراة تعليقا على ما حدث مع المشجع: "لقد طلب مني إجراء تغيير".
وأضاف: "قلت له، تعال واجلس هنا وافعل ذلك، كانت المباراة في إيقاع ومستوى جيد، لم أر اللاعبين متعبين للغاية، لم يكن من السهل إجراء التغييرات لذلك لم أفعل ذلك".
وعن المباراة، أشار: "أن تحقق الفوز أمام فريق قدم أداءً رائعًا ضد أستون فيلا، هو أمر جيد للغاية، لقد استحقينا أكثر بالنظر إلى طريقة لعبنا، كان الجميع يقدم أفضل أداء".
وأكمل: "الآن أسبوع طويل للراحة قليلاً والاستعداد للمباريات المقبلة، الجميع في حالة رائعة، ماذا يمكنني أن أقول؟ هذا يعني الكثير لنا جميعًا".
ومدد سيتي رقمه القياسي بتحقيق 17 فوزا متتاليا بملعبه في جميع المسابقات.