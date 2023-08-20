غوارديولا يعلق على لقطة انفعاله على مشجع خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (فيديو)

علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على لقطته المثيرة للجدل خلال مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، التي جمعتهما، مساء أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تم تداول مقطع فيديو يظهر حديث غوارديولا مع أحد المشجعين في المدرجات، حيث ظهر عليه الانفعال بسبب ضغط المباراة، ومحاولات المنافس الباحث عن تسجيل هدف التعديل.