تطورات مفاوضات النصر السعودي مع حارس مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات محاولات النصر السعودي لضم إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعمل مسؤولو النصر بقوة لإغلاق ملف حراسة مرمى الفريق الأول، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر استغنى عن حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، في صيف العام الحالي؛ مع فتح خط مفاوضات مع أكثر من اسم عالمي آخر؛ على رأسهم الثنائي البرازيلي إيدرسون وأليسون بيكر.

ووفقًا لما ذكره فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، فإن "إيدرسون لديه رغبة قوية في الانتقال إلى النصر السعودي واللعب بجانب كريستيانو رونالدو، ولا يوجد أزمة بهذا الشأن".

وأضاف: "الأمر الآن يعتمد على المفاوضات بين النصر ومانشستر سيتي، النادي الإنجليزي منفتح على بيع حارسه، لكن ليس مقابل 20 أو 30 مليون يورو كما عرض النادي السعودي".

وتابع رومانو: "عرض النصر يجب أن يكون مهمًّا، وإلا فإن مانشستر لن يقدم اللاعب كهدية لهم".

وذكرت تقارير أخيرة أن مسؤولي النصر السعودي، توصلوا إلى اتفاق مع البرازيلي إيدرسون حول البنود الشخصية من أجل قدومه للعالمي في الموسم الجديد.

وطلب السيتي في حدود 50 مليون يورو للاستغناء عن الحارس صاحب الـ30 عامًا، الأمر الذي يصدم محاولات النصر لجلب البرازيلي، ويدفع لإمكانية البحث عن بديل، أو تخفيض سعره من جانب النادي الإنجليزي.

وحقق إيدرسون، الذي لعب 25 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، نجاحًا كبيرًا منذ قدومه إلى إنجلترا، فقد فاز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.