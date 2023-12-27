أستون فيلا يخدع أونانا بـ"تكتيك" جديد (فيديو)

خدع لاعبو أستون فيلا، الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، بطريقة غريبة شتتت انتباهه في كرة الهدف الأول التي سكنت شباكه، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة الناقلة للمباراة ليون بايلي، لاعب أستون فيلا، وهو يقف خلف أونانا قبل تصويب ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، وبدا بايلي وهو يقول شيئا ما شتت انتباه أونانا، ثم ركض مبتعدا عن مرمى يونايتد، لتغالط الكرة الحارس الكاميروني وتسكن الشباك.