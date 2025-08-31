5 أشياء يجب أن تعرفها عن ديربي اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر

كتب – نور الدين ميفراني

يلتقي قطبا العاصمة الجزائرية مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، مساء اليوم الأحد، في ديربي قوي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الجزائري للمحترفين وفي قمة مبكرة.

ويكتسي "ديربي" العاصمة أهمية كبيرة للفريقين، إذ ستكون الأولى لهما هذا الموسم، بعد تأجيل مواجهتي الجولة الافتتاحية، فلم يلعب اتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل، فيما أُجلت مواجهة مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد، بسبب ارتباط عدد من اللاعبين الدوليين بالمشاركة مع المنتخب المحلي في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، التي لم ينجح خلالها المنتخب الجزائري في الذهاب بعيدًا، بعد خروجه من ربع النهائي على يد السودان بركلات الترجيح.

ويتميز ديربي هذا الموسم بعدة أشياء أبرزها:

مواجهة بين حامل لقب الدوري وحامل لقب كأس الجزائر

تعتبر المباراة بمثابة لقاء السوبر الجزائري، حيث تجمع بين مولودية الجزائر حامل لقب الدوري الجزائري الموسم الماضي، واتحاد العاصمة، حامل لقب كأس الجزائر الموسم الماضي.

ملعب بعيد عن العاصمة الجزائر

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إجراء المباراة في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، التي تبتعد عن العاصمة الجزائر بنحو 50 كيلومترًا، بدل إجرائها في ملعب الخامس من يوليو الكبير بالعاصمة خوفًا من الجماهير.

حضور جماهيري ضعيف

بسبب أحداث الشغب التي تضرب كرة القدم الجزائرية لم يسمح بحضور جماهيري كبير للمباراة، حيث سمح فقط بحضور 6 آلاف مشجع كلها من مشجعي اتحاد العاصمة مستضيف المباراة، فيما منع حضور جماهير فريق مولودية الجزائر.

مدربان جديدان

عين مولودية الجزائر المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مدربًا جديدًا خلفًا للتونسي خالد بن يحيى، الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخه.

وبدوره أعاد اتحاد العاصمة مدربه السابق عبد الحق بن شيخة، الملقب بـ"الجنرال"، لقيادته مرة أخرى بعد موسم شهد فوضى في المدربين، حيث أشرف على الفريق التونسي نبيل معلول وأقيل في نصف الموسم ليتم التعاقد مع ماركوس باكيتا، الذي لم يستمر أكثر من 3 أشهر.

رد دين الموسم الماضي

تمكن فريق مولودية الجزائر من تحقيق الفوز الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا على جاره اتحاد العاصمة في ديربي دوري المحترفين، ويسعى فريق المدرب عبد الحق بن شيخة للثأر من منافسه مبكرًا.