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رياضة

رسميًا: تطبيق قاعدة تواصل القادة مع الحكام في جميع مسابقات اليويفا

رسميًا: تطبيق قاعدة تواصل القادة مع الحكام في جميع مسابقات اليويفا
ألفارو موراتا والألماني توني كروس مع الحكم أنتوني تايلورالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 5:16 م

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة أن نجاح القاعدة المطبقة في بطولة أوروبا 2024، والتي يمكن بموجبها لقائد الفريق فقط مناقشة القرارات مع الحكام أدى إلى قرار بتوسيع تطبيقها ليمتد إلى جميع مسابقات الاتحاد القاري.

وقرر (اليويفا) استخدام القاعدة الجديدة في البطولة المقامة بألمانيا لتسهيل التواصل وجعله أوضح، ويشرح الحكام القرارات المهمة لقائد الفريق الذي يكون اللاعب الوحيد المسموح له بطلب توضيح من حكم الساحة.

وتُمْنَح بطاقة صفراء للاعب الذي يتجاهل هذه القاعدة، ويقترب من الحكم للاحتجاج على قراراته، أو يتصرف بطريقة غير محترمة، وإذا كان قائد الفريق حارس مرمى، فيمكن أن يرشح الفريق لاعبًا آخر للحديث مع الحكم.

وقال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في (اليويفا) خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "العملية إيجابية. الحكام يقدمون المعلومات لقادة الفرق الذين يستجيبون بصورة إيجابية للغاية".

وأضاف: "بالنسبة للاعبين الآخرين الأمل أسهل، فهم لا يذهبون إلى الحكم، ولا يتجمهرون حوله، وهذا شيء إيجابي للغاية بالنسبة لكرة القدم".

وتابع: "فرضنا بعض العقوبات على اللاعبين الذين لم يحترموا ذلك. إنها مرحلة انتقالية، لكننا تلقينا بالفعل طلبات من الاتحادات الوطنية في أوروبا التي ترغب في اتباع هذا الأمر".

وتنطلق منافسات الموسم الجديد لمسابقات (اليويفا) الثلاث للأندية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، الأسبوع المقبل وستطبق خلالها القاعدة الجديدة.

 

اليويفادوري أبطال أوروبايورو 2024

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