"دوري الملوك".. لعبة كرة قدم جديدة تخطف الأضواء بقيادة بيكيه وكاسياس وأغويرو (فيديو)

بدأت في عام 2023 مسابقة كرة قدم جديدة اكتسبت زخمًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والتعليقات، وتحمل اسم "دوري الملوك" أو "كينغز لييغ"، وهي بطولة كرة قدم رباعية تنظمها شركة "كوزموس" التي يملكها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق.

وقالت وسائل إعلام إسبانية منها صحيفة "ماركا"، إن الدوري يتكون من 12 فريقًا يقوده لاعبون سابقون ويتم بث مبارياته على تطبيق "تويتش"، أي أنه يمزج بين المحتوى الرقمي والرياضي.