"دوري الملوك".. لعبة كرة قدم جديدة تخطف الأضواء بقيادة بيكيه وكاسياس وأغويرو (فيديو)
بدأت في عام 2023 مسابقة كرة قدم جديدة اكتسبت زخمًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والتعليقات، وتحمل اسم "دوري الملوك" أو "كينغز لييغ"، وهي بطولة كرة قدم رباعية تنظمها شركة "كوزموس" التي يملكها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق.
وقالت وسائل إعلام إسبانية منها صحيفة "ماركا"، إن الدوري يتكون من 12 فريقًا يقوده لاعبون سابقون ويتم بث مبارياته على تطبيق "تويتش"، أي أنه يمزج بين المحتوى الرقمي والرياضي.
ويكفي إلقاء نظرة على أسماء قادة الفرق وبعض اللاعبين لفهم التوقعات التي أثارها دوري الملوك.
وكان نجوم البرامج المباشرة والبث المباشر المشهورون مثل إيباي إيبانيس وذا جرييفكا وبريكيستا ولاعبو كرة القدم السابقون مثل قائد ريال مدريد السابق إيكر كاسياس والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مسؤولين عن قيادة فرق تضم لاعبين مثل المكسيكي تشيشاريتو وراؤول تامودو وخوان كابديفيلا وسيرجيو غارسيا وخوان فيردو وريكاردو لوبيز وخوسيه خوان وآخرين.
وبدأت بطولة "كينغز لييغ" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023 حيث لعبت الفرق الـ 12 في قاعة مغلقة في برشلونة.
وقبل ذلك، في 27 ديسمبر، تم عقد مسودة قام فيها قائد كل فريق باختيار 10 لاعبين لتشكيلة فريقه.
ويمكن مشاهدة جميع المباريات مباشرة على القناة الرسمية لــ"كينغيز لييغ" على تويتش، وكذلك على قنوات قادة فرق الدوري على يوتيوب.
جدول المباريات
تم تقسيم الموسم الأول من "كينغز لييغ" إلى مجموعتين، واحدة لفصل الشتاء والأخرى لفصل الصيف.
وتقام الجولة الأولى من 1 يناير إلى 19 مارس 2023 وتتكون المرحلة التمهيدية من 11 يومًا وبعد ذلك ستبدأ التصفيات على اللقب.
وستلتقي أفضل ثمانية فرق في دور الثمانية في 25 مارس وستكون التصفيات في الدور الرابع الذي سيقام في 26 مارس.
وبعد كل فترة أو تقسيم (شتوي وصيفي) سيفتح سوق الانتقالات ويمكن عمل الانتقالات بين الفرق.
وتُلعب المباريات كل يوم أحد بست مباريات في الأوقات التالية: 16:00 و17:00 و18:00 و19:00 و20:00 و21:00.
ويمكن الرجوع إلى الجدول الكامل في هذا القسم من الموقع الرسمي لدوري الملوك.
اللائحة
تقام مباريات "كينغز لييغ" بمشاركة 7 لاعبين في 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، وإذا انتهت المباراة بالتعادل يتم إجراء ركلات الترجيح.
قواعد أخرى يجب ملاحظتها:
ركلة البداية: ستكون ركلة البداية بنفس طريقة كرة الماء. توضع الكرة عند نقطة المنتصف في وسط الملعب، ويجب على لاعبي كل فريق الركض نحو الكرة للاستحواذ عليها.
التسلل: يتم تمييزه بخط أفقي على حافة منطقة جزاء كل فريق.
البدائل: غير محدودة.
ضربات الجزاء: خلال المباريات، تتكون ضربة الجزاء من لاعب "واحد لواحد" ضد حارس المرمى، حيث يغادر اللاعب وسط الملعب باتجاه المرمى، وسيكون أمامه 5 ثوانٍ للتسجيل.