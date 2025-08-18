أليو سيسيه يكافئ لاعبي الإفريقي التونسي بعد بداية لافتة في الدوري

تلقى 3 لاعبين من النادي الإفريقي التونسي الدعوة للانضمام لمعسكر منتخب ليبيا استعدادا لمباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن السنغالي، أليو سيسيه، اليوم الإثنين قائمة من 27 لاعبا للدخول في معسكر تحضيري في بنغازي بداية من يوم 24 أغسطس الجاري استعدادا لمباراتي انغولا و إسواتيني ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.

وتضمنت قائمة منتخب فرسان المتوسط الجديدة 3 لاعبين من الإفريقي التونسي وهم علي يوسف وفهد المسماري والوافد حديثا على الفريق أسامة الشريمي.

وتأتي دعوة لاعبي الإفريقي الثلاثة بمثابة المكافأة لهم وللفريق من قبل أليو سيسيه بعد البداية القوية للفريق في الموسم الجديد من الدوري التونسي للمحترفين، حيث فاز في أول مباراتين بالمسابقة من بينهما انتصاره الثمين أمام النجم الساحلي السبت الماضي على ملعب الأخير.

وشارك علي يوسف وفهد المسماري في مباراتي الإفريقي أمام كل من مستقبل المرسى والنجم الساحلي في حين لا يزال أسامة الشريمي، الذي انضم للفريق الأسبوع قبل الماضي بانتظار مشاركته الأولى.

وعلى صعيد متصل، وجه مدرب المنتخب الليبي الدعوة لستة لاعبين من الأهلي طرابلس بعد أدائهم اللافت وفوزهم بلقب الدوري الليبي في أعقاب تألقهم في مرحلة سداسي التتويج.

وسيعزز كل من الحارس أيمن التيهار ومؤيد اللافي ومحمد الأجنف وحمدو الهوني ونور الدين القليب وبشرة عمران صفوف منتخب ليبيا في المعسكر الممتد بين 24 أغسطس و9 سبتمبر 2025.

ويسافر رفاق حمدو الهوني إلى أنغولا لمواجهتها يوم 4 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة ثم يلاقون إسواتيني يوم 8 من الشهر ذاته في طرابلس.

ويحتل المنتخب الليبي المركز الثالث في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات، ويتصدر منتخب كاب فيردي الترتيب برصيد 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الكاميرون صاحب المركز الثاني.