مواجهات نارية.. 5 مباريات يُنصح بمشاهدتها مع عودة الدوريات الكبرى

5 نيوكاسل ضد تشيلسي (25 نوفمبر)

كان لدى تشيلسي قائمة مباريات صعبة خارج ملعبه في المراحل الأولى من موسم 2023-24 وسيستمر ذلك يوم السبت عندما يسافرون إلى تينيسايد لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

وبعد بداية صعبة للموسم، يبدو أن البلوز قد وصلوا أخيرًا إلى مرحلة يرضى عنها المدرب ماوريسيو بوكيتينيو.

وكان التعادل 4-4 أمام مانشستر سيتي في آخر مباراة لتشيلسي بمثابة انعكاس لتطور الفريق، وعلى العكس دخل منافسهم نيوكاسل يونايتد فترة التوقف الدولي بعد هزيمتين متتاليتين أمام بروسيا دورتموند وبورنموث.

4 أتالانتا ضد نابولي (25 نوفمبر)

يحتل نابولي وأتالانتا حاليًّا المركزين الرابع والخامس على التوالي في جدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة.

ويستطيع أتالانتا أن يتخطى نابولي وينتقل إلى المركز الرابع في جدول الترتيب إذا فاز عندما يلتقي الفريقان على ملعب جويس يوم السبت.

3 باريس سان جيرمان ضد موناكو (24 نوفمبر)

صعد باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول الدوري الفرنسي بعد فوزه على ريمس 3-0 قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل كيليان مبابي ثلاثية رائعة ليساعد فريقه على صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة.

وحقق باريس سان جيرمان سلسلة انتصارات متتالية في خمس مباريات بالدوري الفرنسي.