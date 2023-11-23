مواجهات نارية.. 5 مباريات يُنصح بمشاهدتها مع عودة الدوريات الكبرى
انتهت فترة التوقف الدولي التي شهدت مباريات قوية للغاية وحاسمة في التصفيات القارية خاصة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وحسمت منتخبات إيطاليا وكرواتيا تأهلها لكأس الأمم الأوروبية "يورو2024"، فيما تغلبت الأرجنتين على البرازيل في مباراة ملحمية بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وتعود عجلة الدوريات المحلية للدوران مجددًا، لكن هذه المرة مع مواجهات قوية للغاية على مستوى الدوريات الخمس الكبرى ما يَشي بإثارة بالغة لمحبي اللعبة.
وفي التقرير التالي أبرز خمس مباريات يمكن مشاهدتها مع انتهاء التوقف الدولي مباشرة.
5 نيوكاسل ضد تشيلسي (25 نوفمبر)
كان لدى تشيلسي قائمة مباريات صعبة خارج ملعبه في المراحل الأولى من موسم 2023-24 وسيستمر ذلك يوم السبت عندما يسافرون إلى تينيسايد لمواجهة نيوكاسل يونايتد.
وبعد بداية صعبة للموسم، يبدو أن البلوز قد وصلوا أخيرًا إلى مرحلة يرضى عنها المدرب ماوريسيو بوكيتينيو.
وكان التعادل 4-4 أمام مانشستر سيتي في آخر مباراة لتشيلسي بمثابة انعكاس لتطور الفريق، وعلى العكس دخل منافسهم نيوكاسل يونايتد فترة التوقف الدولي بعد هزيمتين متتاليتين أمام بروسيا دورتموند وبورنموث.
4 أتالانتا ضد نابولي (25 نوفمبر)
يحتل نابولي وأتالانتا حاليًّا المركزين الرابع والخامس على التوالي في جدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة.
ويستطيع أتالانتا أن يتخطى نابولي وينتقل إلى المركز الرابع في جدول الترتيب إذا فاز عندما يلتقي الفريقان على ملعب جويس يوم السبت.
3 باريس سان جيرمان ضد موناكو (24 نوفمبر)
صعد باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول الدوري الفرنسي بعد فوزه على ريمس 3-0 قبل فترة التوقف الدولي.
وسجل كيليان مبابي ثلاثية رائعة ليساعد فريقه على صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة.
وحقق باريس سان جيرمان سلسلة انتصارات متتالية في خمس مباريات بالدوري الفرنسي.
2 يوفنتوس ضد إنتر ميلان (26 نوفمبر)
سيلتقي الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري الإيطالي، يوفنتوس وإنتر ميلان، يوم الأحد على ملعب أليانز.
وخسر كل من النيرازوري والبيانكونيري مرة واحدة في الدوري حتى الآن هذا الموسم، إذ فاز إنتر ميلان في آخر 4 مباريات في الدوري الإيطالي بينما امتدت سلسلة انتصارات يوفنتوس خلال آخر خمس مباريات.
1 مانشستر سيتي ضد ليفربول (25 نوفمبر)
سيتواجه الفريقان الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة على أرضية ملعب الاتحاد يوم السبت.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.
وفاز السيتي في آخر لقاءين جمعا الناديين في جميع المسابقات لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.
وتعادل رجال بيب غوارديولا بشكل مذهل 4-4 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج قبل فترة التوقف الدولية بينما تغلب ليفربول على برينتفورد 3-0 على ملعب أنفيلد.